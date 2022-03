Wiener Kongress: 300 Karossen für die Prominenz

Europas neue Ordnung wurde monatelang auf dem Wiener Kongress verhandelt: Die Abgeordneten der einzelnen Länder hatten völlig unterschiedliche Anliegen, die sich nicht in wenigen Gesprächsrunden ausgleichen ließen.

An Wagemut mangelte es den Mitwirkenden beim Wiener Kongress beileibe nicht. Der eine Gesandte – seit Jahrzehnten zur Wiener Institution geworden – übereignet in einer großartigen Geste seinen weitläufigen Besitz auf der Landstraße seinem Landesherrn, Zar Alexander, just als das Palais von einem desaströsen Brand bis auf die Grundmauern zerstört wurde, und erhielt im Gegenzug dafür den Botschafterposten zurück. Vielleicht auch deswegen, weil es kein Geheimnis war, dass das prachtvolle Haus Rasumovskys mitsamt der eigens dafür gebauten Brücke über den Donaukanal in schier unerschöpflichen Darlehen vom Zarenhof finanziert worden war. Sein Ziel, für diesen Kongress noch einmal in die große Politik zurückzukehren, war erreicht. Gemeinsam mit Metternich erhielt er nach Abschluss der Verhandlungen am 3. Juni 1815 den Fürstentitel verliehen.

Talleyrand hingegen, dessen scharfes Gespür für Machtverhältnisse mehr gefürchtet als verachtet wurde, bewies bei Napoleons Rückkehr allen Unkenrufen zum Trotz größere Standfestigkeit als sein Arbeitgeber, Ludwig XVIII., der erneut umgehend die Flucht ergriff. Dem nunmehrigen Minister a.D. blieb von diesem Moment an (bis zur Rückkehr des Bourbonen) jeder weitere Kredit in Wien verwehrt. Finanziell eng wurde es auch für die viel geliebte Fürstin Bagration, den leuchtenden Stern des Kongresses, die man kurz nach der Abreise der gekrönten Häupter am 1. Juli 1815 ins Schuldgefängnis überstellte. Und Beethoven, bekannt als unbeugsamer Volkstribun, erlebte den vielleicht größten Erfolg seines Lebens ausgerechnet mit dem Schlachtengemälde op. 91 „Wellingtons Sieg“ und der „Kantate vom Glorreichen Augenblick“ des Dichters Aloys Weissenbach, die fröhlich den anwesenden gekrönten Häuptern huldigt.

So erstaunlich sich diese Entwicklungen auch ausnehmen mögen, die wundersamste Veränderung von allen war mit dem österreichischen Kaiser vor sich gegangen, der sich in diesen Monaten als überschwänglicher Gastgeber zeigte, obwohl allgemein bekannt war, wie bescheiden er normalerweise seine Haushaltung zu führen pflegte. Die schmerzhaften Niederlagen gegen Napoleon mitsamt dem Staatsbankrott von 1811 waren noch lange nicht überwunden. Gleichwohl war es seinem Staatskanzler Metternich in einem gewaltigen Husarenstück gelungen, ihn als Hausherrn für die europäischen Friedensverhandlungen zu gewinnen, auf die man sich kurz zuvor, im Mai 1814, in Paris geeinigt hatte. Niemand konnte ahnen, dass sich schließlich die Abrechnungen von Obersthofmeister und Oberststallmeisteramt nach Abschluss des Treffens im Mai 1815 auf rund acht Millionen Gulden belaufen würden.