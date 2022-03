Foo Fighters Schlagzeuger Taylor Hawkins gestorben

Der 50-jährige Musiker wurde tot in einem Hotel in Bogotá aufgefunden.

Gerade sah man ihn noch erfrischend uneitel mit Foo Fighters Sänger vor der Kamera herumstümpern: Die Foo Fighters haben kürzlich eine Horrorkomödie gedreht, die an Videothekenschund aus den Achtzigerjahren erinnert und ins Herz geht. Schlagzeuger Taylor Hawkins war natürlich dabei. Nun ist er tot. "Die Familie der Foo Fighters ist durch den tragischen und verfrühten Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört", so die Rockband in der Nacht auf Samstag. Hawkins war 50 Jahre alt.

"Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer unter uns allen weiterleben", schrieb die Band weiter. Die Foo Fighters sprachen seiner Frau, seinen Kindern und Angehörigen ihr Mitgefühl aus und baten darum, ihre Privatsphäre in dieser "unglaublich schweren Zeit" zu respektieren.

Der US-Musiker sei tot in einem Hotel in Bogotá aufgefunden worden, berichtete das Nachrichtenmagazin "Semana" am Freitag (Ortszeit) online. Die Band sollte dort beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten.

Taylor Hawkins mit Frontmann Dave Grohl: Der Film „Studio 666“ kam gerade erst im Februar heraus. (c) Imago

