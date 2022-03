Corona: Diözesen sollen Osterfeiern heuer selber regeln

Der Vatikan gibt diesmal keine weltweit gültigen Leitlinien für Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus heraus.

Für die Kar- und Ostertage erlässt der Vatikan heuer keine eigenen Leitlinien im Zusammenhang mit Corona-Schutzmaßnahmen. Die Erfahrungen der Bischofskonferenzen in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren reichten "sicherlich aus, um mit den verschiedenen Situationen auf angemessene Weise umzugehen", heißt es laut Kathpress in einem vom Vatikan veröffentlichten Brief der Gottesdienstbehörde an die Bischöfe in aller Welt mit Datum 25. März.

Es sei allerdings "stets darauf zu achten, dass die in den liturgischen Büchern enthaltenen rituellen Normen eingehalten werden". Gleichzeitig mahnt die Behörde zur Umsicht "und Handlungen und Verhaltensweisen zu vermeiden, die möglicherweise ein Risiko darstellen könnten". Einschätzungen und Entscheidungen sollten in Absprache mit der jeweiligen Bischofskonferenz getroffen werden. Diese wiederum würden die Regelungen der jeweils zuständigen Zivilbehörden der verschiedenen Länder beachten.

Gleichzeitig bittet der Leiter der Behörde, Erzbischof Arthur Roche, in den Gottesdiensten der Kar- und Osterzeit besonders für Frieden in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten zu beten.

(APA)