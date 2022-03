Seenotretter holten 128 Menschen von Boot, zwei Leichen gefunden

(c) APA/AFP/SHAHZAD ABDUL (SHAHZAD ABDUL)

128 Migranten wurden aus einem völlig überfüllten Schlauchboot vor der libyschen Küste gerettet. Das Rettungsschiff ist nun offenbar auf dem Weg nach Sizilien.

Die Seenothelfer der Organisation SOS Mediterranée haben in einem schwierigen Einsatz im Mittelmeer 128 Migranten von einem völlig überfüllten Schlauchboot gerettet. Das gab die Organisation am Freitagabend bekannt. Die Männer, Frauen und Kinder wurden auf das Schiff "Ocean Viking" gerettet. Zwei Menschen seien bei dem Einsatz vor der libyschen Küste in dem Schlauchboot tot aufgefunden worden.

Wegen der aktuell schwierigen Bedingungen habe nur eine Leiche geborgen werden können, hieß es weiter. Auf der "Ocean Viking" waren bereits 30 Bootsmigranten von einem Rettungseinsatz am Donnerstag.

Das Schiff machte sich am Samstag auf den Weg Richtung Sizilien, wie beim Ortungsdienst "Vesselfinder.com" zu sehen war. Die Schiffe der Seenotretter versuchen normalerweise, mit den aus dem Meer geretteten Menschen in Häfen auf der Insel oder auf dem süditalienischen Festland einzufahren. Oft dauert es Tage, bis die Behörden den Organisationen einen sicheren Hafen zuweisen.

Heuer 6.500 in Booten gekommene Migranten in Italien

Derzeit ist auch die "Sea-Eye 4" der deutschen Organisation Sea-Eye in jenem Teil des Mittelmeers vor der libyschen Küste im Einsatz, um Migranten aus Seenot zu retten. Die Menschen wagen die gefährliche Überfahrt aus Nordafrika in meist seeuntauglichen oder überfüllten Booten.

In Italien verzeichnete das Innenministerium heuer mit Stand Donnerstag mehr als 6.500 in Booten angekommene Migranten. Der Wert liegt über dem aus demselben Zeitraum des Vorjahres (rund 6.180). Unter den angekommenen Migranten waren 830 unbegleitete Minderjährige.

(APA/dpa)