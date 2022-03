33.508 Neuinfektionen in Österreich

Im Krankenhaus lagen am Samstag 3.199 Personen, das waren um 21 mehr als gestern.

In Österreich sind binnen 24 Stunden 33.508 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (38.500 Infektionen). Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Personen war mit 3.001,1 aber weiterhin hoch. 46 Personen sind mit oder an Corona verstorben.

Mit Samstag gab es in Österreich somit 430.094 aktive Fälle, um 9.842 weniger als am Tag zuvor. Im Krankenhaus lagen am Samstag 3.199 Personen, das waren um 21 mehr als gestern. 238 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit gestern um zwei, ist aber innerhalb einer Woche um 35 Patientinnen und Patienten angestiegen.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 602.730 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 456.941 aussagekräftige PCR-Tests. Die Positiv-Rate betrug 7,3 Prozent.

Infektion wie Booster mit angepasstem Impfstoff

Durchbruchinfektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus erhöhen nach Angaben des Immunologen Carsten Watzl den Immunschutz Geimpfter erheblich. "Eine Infektion ist wie eine einzelne Impfdosis", sagte Watzl der "Augsburger Allgemeinen". "Für Geimpfte wirkt sie wie ein Booster mit einem angepassten Impfstoff."

Die momentan hohe Zahl an Infektionen und der damit einhergehende Immunschutz kann sich nach Ansicht des Generalsekretärs der Deutschen Gesellschaft für Immunologie im Herbst auszahlen - "wenn keine neue gefährlichere Variante kommt“.

Für Ungeimpfte bringe auch eine durchgemachte Omikron-Infektion keinen vernünftigen Schutz vor einer schweren Erkrankung mit einer anderen Virusvariante. "Hier stellt sich die Frage der Impfpflicht als Vorsorgemaßnahme. Als Immunologe bin ich natürlich immer für das Impfen, weil es nachgewiesenermaßen sicherer ist als eine Infektion."

(APA)