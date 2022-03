Fußball: Österreichs Frauen-U17 steht kurz vor EM-Endrunde

Im Match gegen die weibliche U17-Mannschaft des Kosovo gewann das österreichische Team 6:0. Die Endrunde, für die sich nur die Gruppensieger qualifizieren, geht im Mai über die Bühne.

Österreichs weibliches U17-Fußball-Nationalteam ist nur noch einen Schritt von einem Ticket für die EM-Endrunde in Bosnien-Herzegowina entfernt. Die Truppe von Teamchef Patrick Haidbauer fertigte Gastgeber Kosovo am Samstag in Pristina mit 6:0 (3:0) ab und fuhr den zweiten klaren Quali-Erfolg nach dem Auftakt-4:0 gegen Slowenien ein. Dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen Verfolger Deutschland (2:1 gegen Slowenien) führt die ÖFB-Auswahl die Tabelle an.

Dadurch reichen Valentina Mädl, die in zwei Spielen sechsmal getroffen hat, und Co. am Dienstag (12.00 Uhr) im "Finale" der Gruppe 5 der Liga A gegen das DFB-Team schon ein Unentschieden, um die EM-Teilnahme zu fixieren. Die Endrunde, für die sich nur die Gruppensieger qualifizieren, geht zwischen 3. und 15. Mai über die Bühne.

