Bleiben Industriemetalle bezahlbar?

Die Energiewende gepaart mit steigenden Lieferengpässen treibt die Preise für Kupfer, Nickel und weitere Metalle an. Risikobereiten Anlegern bietet die Entwicklung Chancen.

Wien. Krieg in der Ukraine, harte Lockdowns in China: Die Folgen dieser Entwicklungen bekommt die globale Wirtschaft in Form anhaltender Lieferengpässe und steigender Rohstoffpreise zu spüren. Immer mehr Firmen reagieren auf die Entwicklung, so auch der deutsche Automobilhersteller Volkswagen. Der Konzern unterzeichnete eine Absichtserklärung mit zwei chinesischen Firmen – Huayou Cobalt und Tsingshan Group – zur Gründung von Gemeinschaftsunternehmen, um sich den Zugang zu wichtigen Rohstoffen, etwa Nickel und Kobalt, für die Elektromobilität zu sichern.

Dabei sorgte ausgerechnet die Tsingshan Group, Chinas größter Kupfer- und Edelstahlproduzent, für Schlagzeilen an der London Metal Exchange (LME), einem der weltweit wichtigsten Rohstoffhandelsplätze. Ebendort spekulierte die chinesische Firma Anfang März kräftig auf fallende Nickelpreise. Doch der Krieg machte dieser Wette einen Strich durch die Rechnung. Weil Russland ein wichtiger Nickelproduzent ist, nahmen die Sorgen rund um mögliche Versorgungsengpässe zu – inklusive preistreibender Folgen.