Große Jobzufriedenheit

Das aktuelle Stellenwachstum führt aber auch zu einer hohen Wechselbereitschaft.

Wien. Arbeitskräfte werden derzeit in fast jeder Branche händeringend gesucht. Dieses Überangebot führt zu großer beruflicher Zufriedenheit, aber auch zu einer starken Wechselbereitschaft, wie der aktuelle Jobreport von Stepstone herausgefunden hat. Jeder Sechste kündigt aktuell seinen Arbeitsplatz.

Überdurchschnittlich hoch ist die Bereitschaft dabei bei jungen Menschen unter 30 mit fast 30 Prozent, bei boomenden Berufsgruppen, für die verhältnismäßig viele Jobs zur Verfügung stehen, wie etwa Marketing oder PR mit fast 40 Prozent, und in Branchen mit besonders schlechten Jobaussichten wie etwa in der Hotellerie oder Gastronomie mit fast 30 Prozent.

Vor allem die Pandemie hat die Einstellung der Österreicher zur Arbeit verändert. Laut Stepstone gaben 73 Prozent der Befragten an, dass ihnen eine gute Work-Life-Balance in den letzten zwei Jahren wichtiger geworden ist. Im Vergleich dazu gaben nur 64 Prozent an, dass es ihnen wichtig ist, den Job zu behalten. Auffällig ist aber auch, dass die Arbeit im Home-Office sehr beliebt ist, 76 Prozent der Befragten möchten auch zukünftig mehrere Tage pro Woche remote arbeiten.

Zwei Drittel sind zufrieden

Grundsätzlich sorgt aber die allgemeine Entwicklung am Arbeitsmarkt für Zufriedenheit: Zwei Drittel der in Österreich lebenden Personen sind zufrieden mit ihrer beruflichen Situation. Selbstständige tanzen dabei aber aus der Reihe: Nur 55 Prozent der Selbstständigen gaben an, sehr zufrieden zu sein.

Unzufrieden zeigten sich auch Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen und Beschäftigte im Einzel- sowie Großhandel.

Die am stärksten nachgefragten Jobs im Jahr 2021 lagen im Marketing und in der PR, gefolgt vom Personalwesen. Dort lassen sich aktuell auch die glücklichsten Angestellten finden. (sub)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2022)