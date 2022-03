Mehr Cyberschäden

Die Allianz will auch Unternehmen selbst in die Pflicht nehmen.

München. Bei der Allianz ist die Zahl der Cyberschäden gestiegen. Das Interesse an Polizzen ist stark, doch der Konzern ist vorsichtiger beim Abschluss von Verträgen. Von den Kunden werden mehr IT-Sicherheit und höhere Selbstbeteiligungen verlangt. „Die Cyberrisiken und -schäden nehmen zu“, sagte Joachim Müller, Chef der Industrieversicherungssparte Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Im Vorjahr hatte die AGCS als Versicherer mit 1091 Cyberschäden zu tun, verglichen mit 72 im Jahr 2016. Erstmals angeboten wurden solche Polizzen 2013.

Die Nachfrage sei „extrem stark“, das Prämienvolumen der AGCS gehe in Richtung 200 Millionen Euro. Beim Abschluss von Verträgen sei die AGCS jedoch „vorsichtig und diszipliniert“. Angeboten würden die Polizzen vor allem Kunden, mit denen die AGCS auch noch in anderen Bereichen Geschäftsbeziehungen habe.

Die AGCS sei in einem intensiven Dialog mit Kunden dazu, wie sie sich selbst besser vor Angriffen schützen könnten. „Für Unternehmen sind die Zeiten vorbei, in denen sie Versicherungen gegen Cyberangriffe kaufen, statt selbst in Technologie zum Schutz gegen Angriffe zu investieren“, sagte Müller. Von Kunden erwarte er Investitionen in die IT-Sicherheit und Selbstbeteiligungen.

(Bloomberg)