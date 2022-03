Mieten im Lockdown: Wirt muss Geschäftschance mit Abholservice nutzen

Der OGH hat erstmals entschieden, wie sich der Lockdown auf die Mieten von Gastronomiebetrieben auswirkt, wenn diese ein Liefer- und Abholservice bieten konnten.

Wien. Die Covid-19-Pandemie gilt als eine Seuche. Wird in einem Lockdown das Betreten von Geschäftslokalen verboten, so kann das dazu führen, dass gemietete Objekte unbenützbar sind und Mieter deshalb keinen Zins zahlen müssen. Das hat der Oberste Gerichtshof (OGH) bereits klargestellt. Aber was gilt, wenn die gemieteten Räumlichkeiten trotz Lockdowns nutzbringend verwendet werden könnten, die Eingemieteten es aber einfach nicht tun?

Auch mit dieser Frage hatte der OGH sich nun zu beschäftigen. Mit seiner Grundsatzentscheidung ist im Streitfall allerdings erst das vorletzte Wort gesprochen.