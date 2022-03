Ein Grab auf dem Friedhof erbt man nicht

(c) HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk

Ein Mann klagte vergeblich, weil die Pfarre ein Grab räumen ließ, ohne dies anzuschlagen.

Wien. Die ÖVP bildet eine Alleinregierung, die USA sind fest entschlossen, den Vietnamkrieg fortzusetzen, und England wird durch das Wembley-Tor Fußball-Weltmeister. Wir schreiben 1966. Es ist das Jahr, in dem an einem Grab die letzte Bestattung stattfindet. An einem Grab, das nun die Gerichte beschäftigen sollte.

Ein Friedhofsbesucher musste feststellen, dass die Pfarre das Grabmal entfernen ließ. Dies geschah 2018, nachdem seit 2004 keine Grabgebühr mehr entrichtet worden war. Die letzte Person, die ein Nutzungsrecht an dem desolaten Grab hatte, war die Mutter des Klägers gewesen. Und sie weilt selbst seit 2003 nicht mehr auf dieser Welt. Doch als Alleinerbe der Mutter sei er auch bezüglich des Grabes in ihre Rechtsstellung eingetreten, argumentierte der Mann. Er klagte Pfarre und Diözese darauf, das Grabmal wieder neu zu errichten. Aber erbt man ein Nutzungsrecht an einem Grab?