Familienaufstellung für Pamela Rendi-Wagner

(c) APA/TOBIAS STEINMAURER

Fünf Altkanzler versammelte Pamela Rendi-Wagner für ihre Grundsatzrede in der Aula der Wissenschaften – und betonierte sich damit endgültig ein.

Wien. Manchmal können sie doch hilfreichsein, die alten weißen Männer. Pamela Rendi-Wagner hatte am Sonntag eine ausgesuchte Schar (150) aus Parteifreunden, Sympathisanten, Künstlern und natürlich Medien zu ihrer Grundsatzrede in die Aula der Wissenschaften eingeladen und dabei ein echtes Kunststück geschafft. Trotz Pandemie, so mancher Befindlichkeit und der ein oder anderen offenen Rechnung waren alle fünf Vorgänger und Ex-Kanzler erschienen.

Das geschah zum ersten Mal, wie Rendi-Wagner gleich mehrmals fast gerührt betonte. Die Vorbesprechung bei Kaffee und Maske der Fünf und ihr war laut eigenen Angaben schon der Höhepunkt gewesen: „Das war Emotion. Das war Gänsehaut pur. Das war der schönste Moment des Tages.“ Für das Publikum wurde das alles ebenfalls noch einmal wiederholt, da wurde geherzt, umarmt, lang Hände geschüttelt und viel geklatscht. Kleine Nuancen der Distanz und echter Liebe waren zu erkennen. Alfred Gusenbauer wurde seltener umarmt als Rendi-Wagner oder Michael Ludwig.