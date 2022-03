Tschechien: Russen demonstrierten in Prag gegen Putin

Ein Massenprotest von Auslandsrussen: Sie fordern, die Aggression gegen die Ukraine zu beenden.

Prag. Tschechien gehört in der EU und der Nato zu den schärfsten Kritikern von Putins Einmarsch in der Ukraine. Jetzt setzten erstmals auch in Tschechien lebende Russen ein beachtenswertes Zeichen: Mehrere Tausend von ihnen veranstalteten am Samstag einen Marsch gegen den Krieg des Kreml-Herrschers. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf bis zu fünftausend. Die Menschen trafen sich am Platz des Friedens und demonstrierten über den Wenzelsplatz bis zum Altstädter Ring.

„Ich bin Russin und lebe seit zwanzig Jahren hier“, erzählt Alisa. Sie hat in ihren blonden Haarkranz blaue und gelbe Bänder aus Solidarität mit der Ukraine gebunden und trägt ein Transparent gegen den Krieg. „Meine Eltern leben in Moskau. Sie haben dort auch protestiert, wurden verhaftet und mussten einige Zeit in einer Polizeizelle zubringen. Ich habe Angst um sie.“ Die Ukraine, so sagt sie weiter, sei ein unabhängiger Staat. Russland habe dort nichts zu suchen. Worte, die man auch von anderen Teilnehmern der Demonstration hören und auf ihren selbst angefertigten Spruchbändern lesen kann.