"Amore" für die Ukraine auf dem Heldenplatz

Bei „Yes We Care“ wurden Spenden für ukrainische Kinder auf der Flucht gesammelt. Viele heimische Popkünstler liehen dem Anliegen ihre Stimmen. Mit Wanda endete der Abend ekstatisch.

„It's the only choice ...“ Kurz vor sieben Uhr Abend schallte die Stimme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij über den Wiener Heldenplatz, so wie über Plätze in 20 anderen Ländern, auf denen am Sonntag Kundgebungen und Benefizkonzerte für die von Russland angegriffene Ukraine stattfanden. „Es ist die einzige Wahl, nachdem Russland den Krieg begonnen hat“, sagte Selenskij in einem offenbar vorproduzierten Video zu dramatischen Orchesterklängen, „zu kämpfen, und als freie Menschen am Leben zu bleiben.“

Die Ukraine kämpfe tapfer gegen Feinde im Himmel, auf der Erde, im Wasser und im Cyberspace, sagte Selenskij: „Wir können nicht akzeptieren, dass die Mächtigen dieser Welt schwiegen, als wir ,Sperrt den Luftraum‘ gefordert haben. Denn schließlich werden Kinder getötet, Krankenhäuser zerstört und Städte verbrannt.“ Niemand möge aufgeben, niemand weglaufen. „We keep on fighting.“ Und noch eine Aufforderung: „Arm the freedom“, bewaffnet die Freiheit.

Das Benefizkonzert „Yes We Care“ sei „ein Versuch, die eigene Hilflosigkeit zu überwinden“, sagt der Liedermacher Cley Freude, einer der Organisatoren des großen Benefizkonzerts „Yes We Care“ am Sonntag auf dem Wiener Heldenplatz. Es war nach „We Stand with Ukraine“ im Ernst-Happel-Stadion am vorigen Samstag das zweite große Event zur Hilfe für die Ukraine. Es wurden Spenden für Kinder auf der Flucht gesammelt, die von SOS Kinderdorf und Nachbar in Not verwaltet werden. Aber es wurde – im Gegensatz zum Stadionkonzert – kein Eintritt verlangt. „Es war uns wichtig, dass jede und jeder herkommen und sich solidarisch zeigen kann“, sagt Freude. Dass man sich auch unterhalten ließ, störe ihn nicht: „Ich finde es nicht verwerflich, wenn man anderen helfen will und dabei auch Freude vermittelt wird. Sich laut und solidarisch zu zeigen und zu zeigen, was Demokratie bedeutet, ist immer gut.“ Man möge sich die Freude an der Freiheit nicht nehmen lassen, ergänzte Moderatorin Corinna Milborn.