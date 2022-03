Gelb-Blau auf dem Heldenplatz

Bei „Yes We Care“ wurden Spenden für ukrainische Kinder auf der Flucht gesammelt. Viele heimische Popkünstler liehen dem Anliegen ihre Stimmen.

„Es ist ein Versuch, die eigene Hilflosigkeit zu überwinden“, sagt der Liedermacher mit dem Künstlernamen Cley Freude, einer der Organisatoren des großen Benefizkonzerts „Yes We Care“ am Sonntag auf dem Wiener Heldenplatz. Es war nach „We Stand with Ukraine“ im Ernst-Happel-Stadion am vorigen Samstag das zweite große Event zur Hilfe für die Ukraine. Es wurden Spenden für Kinder auf der Flucht gesammelt, die von SOS Kinderdorf und Nachbar in Not verwaltet werden. Aber es wurde – im Gegensatz zum Stadionkonzert – kein Eintritt verlangt. „Es war uns wichtig, dass jede und jeder herkommen und sich solidarisch zeigen kann“, sagt Freude. Dass man sich auch unterhalten ließ, störe ihn nicht: „Ich finde es nicht verwerflich, wenn man anderen helfen will und dabei auch Freude vermittelt wird. Sich laut und solidarisch zu zeigen und zu zeigen, was Demokratie bedeutet, ist immer gut.“ Man möge sich die Freude an der Freiheit nicht nehmen lassen, ergänzte Moderatorin Corinna Milborn.

Die Stimmung am sonnigen Nachmittag war – besonders im Vergleich zu den Demos der Covid-Maßnahmengegner, die ja auch oft auf dem Heldenplatz stattgefunden hatten – friedlich und freundlich. Die ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau dominierten naturgemäß, auch viele Wangen wurden damit bemalt. Transparente sah man kaum. Ein älterer Herr hielt ein Pappschild hoch, mit der Aufschrift: „Für Frieden ohne Russophobie. Tschaikowsky ist nicht Putin.“ Was wohl kaum einer der Anwesenden angenommen hätte.