Österreichs Adler siegen im Nationencup

Österreich ist nach 2014 wieder Nr. 1 der Skisprung-Lüfte. Japaner Kobayashi ist Gesamtweltcupsieger.

Planica. Zittern bis zum Schluss, doch dann war der erste österreichische Sieg der Skispringer im Nationencup seit 2014 doch noch Realität geworden. Mit 540 Punkten Vorsprung war die Truppe von Andreas Widhölzl zum Finale nach Planica gekommen, 47 Zähler waren es am Ende. Es ist ein weiterer Meilenstein für den Tiroler, der die Seinen bei den Winterspielen von Peking ja zu Gold im Teambewerb gelenkt hatte.

Für Österreich (Veteran Manuel Fettner, 36, hängt noch eine Saison an) war es nach dem enttäuschenden vierten Rang 2021 der 19. Nationencup-Sieg. Den Gesamtsieg im Einzel sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi, dem ein achter Platz am Sonntag klar reichte, um den einzigen Verfolger Karl Geiger (16.) auf Distanz zu halten. Für Kobayashi war es der zweite Gesamt-Weltcupsieg nach 2018/19, ebenso wie für Japan. Kraft wurde in der Gesamtwertung Fünfter. Das letzte Einzel der Saison war geprägt von einer Weitenjagd. Norwegens Olympiasieger und Skiflug-Weltmeister Marius Lindvik holte sich mit 241,5 und 245,5 Metern den Tagessieg.

„Wie der Olympiasieg“

Sechs Einzelsiege durch Stefan Kraft (4), Jan Hörl (1) und Daniel Huber (1) sowie drei Triumphe bei Teambewerben, Gewinn des Nationencups und Olympia-Team-Gold sowie -Silber durch Fettner: Österreichs Saisonbilanz kann sich sehen lassen. Das sieht auch der Sportliche Leiter im ÖSV für Skispringen und nordische Kombination, Mario Stecher, so. Der Gewinn des Nationencups bedeutet für den Ex-Kombinierer so viel wie Gold in Peking. „Wir haben viel erreicht im heurigen Jahr, man sieht, dass wirklich viel weitergegangen ist über eine gesamte Saison, dass man als Team sehr stark war.“ (fin)

