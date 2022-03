Auf einen Cappuccino mitten im Krieg

Zwischen den Trümmern wird in einem Kiewer Café ein Stück Normalität gelebt. Mit Gratiskaffee für Kämpfende und im Geist des Widerstands.

Kiew. „Kaffee aus Guatemala, Mexiko, Äthiopien und Kenia.“ Artyoum nimmt ein Kaffeepaket nach dem anderen aus dem Regal. „Alle von uns in Kiew selbst geröstet“, erklärt der 25 Jahre junge Mann mit seinem modischen schwarzen Vollbart. Er steht hinter dem Tresen im Café Escobar in der „Warschau“-Hochhaussiedlung. Am 24. Februar hatte es aufgrund der russischen Invasion geschlossen. Seit drei Tagen ist es nun wieder geöffnet. „Der Chef hat mich gefragt, ob ich arbeiten möchte, und da habe ich sofort zugesagt“, erzählt Artyoum mit einem Lächeln, als sei es normal, mitten im Krieg Cappuccino und Caffè Latte zu verkaufen. Zumal eine russische Lenkrakete ganz in der Nähe eingeschlagen war und die Wohnanlage im Podil-Distrikt verwüstete. Sie traf das gegenüberliegende Kiewer Einkaufszentrum Retroville. Die Druckwelle ließ alle Fenster der 20-stöckigen Wohnhäuser in der ersten Reihe der Anlage bersten.

Glasscherben bedeckten Gehsteige und Straßen. Und dann drei Tage später ein neuer Angriff. Es war die Russin Oksana Baulina, die am Mittwochabend ihren weißen Ford auf dem leeren Großparkplatz des Einkaufszentrums geparkt hatte. Dann schlugen zwei Geschosse im hinteren Teil ihres Wagens ein. Die bekannte Kritikerin des Putin-Regimes war sofort tot. Sie wurde nur 42 Jahre alt. Der gezielte Mord war wohl nur mit Unterstützung russischer Kollaborateure möglich gewesen.