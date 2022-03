Chinas Ölkonzern Sinopec investiert

Das Gewinnwachstum chinesischer Industriebetriebe hat sich heuer beschleunigt. Ukraine-Krieg und Covid lassen aber ein schwierigeres Jahr erwarten.

Peking. Der chinesische Energiegigant Sinopec will nach einem Gewinnsprung so viel investieren wie nie zuvor. Heuer sollen 198 Mrd. Yuan (28,3 Mrd. Euro) dafür ausgegeben werden und damit 18 Prozent mehr als 2021, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Allein 81,5 Milliarden Yuan sollen in die Ausbeutung von Erdölvorkommen sowie in die Erdgasfelder in der Provinz Sichuan und in der Inneren Mongolei gesteckt werden.

„Mit Blick auf das Jahr 2022 wird sich die Marktnachfrage nach raffiniertem Öl weiter erholen“, so Sinopec in der Erklärung. „Auch die Nachfrage nach Erdgas und petrochemischen Produkten wird weiter steigen.“ Der Konzern warnte zugleich vor den potenziellen Auswirkungen geopolitischer Herausforderungen und volatiler Ölpreise auf die Investitionen und den Betrieb von Unternehmen in Übersee. Sinopec verzeichnete 2021 dank der sich erholenden Energienachfrage und des Ölpreisanstiegs einen Überschuss von 71,21 Mrd. Yuan und damit den größten Gewinn seit einem Jahrzehnt. Das Unternehmen will heuer mehr als 281 Millionen Barrel Rohöl und 12.567 Milliarden Kubikfuß Erdgas produzieren, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2021 bedeuten würde. Peking ist bestrebt, die Energiesicherheit im Land angesichts der zunehmenden geopolitischen Risiken zu gewährleisten.

Guter Start für Industrie

Das Gewinnwachstum der chinesischen Industriebetriebe hat sich heuer in den ersten beiden Monaten beschleunigt. Die Überschüsse legten im Jänner und Februar um durchschnittlich 5,0 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistikamt mitteilte. Ende 2021 hatte das Plus nur bei 4,2 Prozent gelegen. Treiber war der Energie- und Rohstoffsektor, der von höheren Preisen etwa für Rohöl und Kohle profitierte. Die Daten für Jänner und Februar werden in der Regel zusammengefasst, um Verzerrungen wegen des chinesischen Neujahrsfestes auszugleichen.

Exportweltmeister China stehen allerdings wegen der Corona-Ausbrüche und der Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine schwierige Zeiten bevor. „Wir gehen davon aus, dass der Covid-Ausbruch in mehreren Provinzen die Gewinne der Industrie in naher Zukunft belasten wird“, erklärten die Analysten der US-Bank Goldman Sachs. Der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt macht das Wiederaufflammen der Coronapandemie zu schaffen.

(Reuters)