Schnappt Apple Netflix den Oscar weg?

Geht der Oscar an einen dreckigen Mann oder doch an ein singendes Mädchen? Der Western „The Power of the Dog“ hat die größten Oscar-Chancen, doch die Coming-of-Age-Story unter Gehörlosen, „CODA“ gilt als Geheimfavorit.

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Hollywood zum 94. Mal die Oscars verliehen. Nach der Sonderausgabe 2021 kehren die wichtigsten Filmpreise der Welt nun wieder in das legendäre Dolby Theatre am Hollywoodboulevard zurück – mit strengen Sicherheitsvorkehrungen wegen der Corona-Pandemie. Als Favorit mit zwölf Nominierungen geht Jane Campions Westerndrama "The Power of the Dog" in die Nacht der Nächte. Doch in der Königskategorie Bester Film hat auch die Coming-of-Age-Story unter Gehörlosen, "CODA" gute Chancen.

Der Filmpreis ist somit auch ein Wettbewerb zwischen den Streamingdiensten: "The Power of the Dog" wurde von Netflix produziert. Der Streamingriese versucht seit einigen Jahren mit Nachdruck, auch bei den großen Filmpreisen zu reüssiere – von "Roma" 2018 bis "Mank" im Vorjahr. Doch es wollte noch nicht so richtig klappen

Mit "The Power of the Dog" könnte sich das änder: Jane Campions Film über toxische Männlichkeit im Montana der 1920er Jahre gilt als klarer Favorit und hat in der Oscar-Nacht die Chance, 12 Auszeichnungen zu gewinnen. Ein Sieg in der Königskategorie wäre der erste Gewinn in dieser Sparte für Netflix. Der Streamer, der einst von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences auf Abstand gehalten wurde - und den Steven Spielberg einst daran zu hindern versuchte, mehr Nominierungen für den Besten Film zu erhalten, indem er direkt zum Board of Governors der Academy ging - ist jetzt sozusagen nicht mehr "Streamer non grata". Er hat bereits unzählige Preise gewonnen, darunter bei den Golden Globes, den Bafta und den Critics Choice Awards. "The Power of the Dog" könnte auch mehrere Oscar-Rekorde für Frauen brechen. Campion liegt in der Regie-Sparte laut Wettbüros vorne.

Auch "CODA“ hat Oscar-Potenzial

Doch "CODA" von Apple tV + könnte Netflix einen Strich durch die Rechnung machen: Siân Heders wohliges Indie-Drama hat beim Screen Actos Guild Awards (SAG Awards) den Hauptpreis für das Ensemble mit nach Hause genommen. Das Drama schrieb Geschichte als erste Besetzung von hauptsächlich gehörlosen Schauspielern, die den Preis mit nach Hause nahmen. Es geht um ein Mädchen, das einzige hörende Mitglied einer völlig gehörlosen Familie, das mit ihrem Erwachsenwerden kämpft, während sie ausgerechnet Sängerin werden will. Mit anderen Worten: es hat Oscar-Potenzial. Nach mehr als 30 Jahren der Indie-Filmbewegung in Amerika wäre "CODA" - wenn er gewinnt - der erste Sundance-Film, der dies je geschafft hat.

Die verbleibenden sechs Kandidaten sind Denis Villeneuves optisch spektakuläres Sci-Fi-Epos "Dune" (der einzige Nominierte, der als Blockbuster-Kinohit gezählt werden kann); Paul Thomas Andersons 1970er Liebesfilm "Licorice Pizza"; Reinaldo Marcus Greens "King Richard" mit Will Smith als ehrgeizigem Tennis-Daddy von Serena und Venus Williams; Adam McKays Netflix-Klimawandel-Comedy-Drama "Don't Look up" mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence als ängstlichen Wissenschaftern; Guillermo Del Toros Neo-Noir-Thriller "Nightmare Alley" mit Bradley Cooper als Mann mit einer düsteren Vergangenheit; und das japanische Drama "Drive My Car" von Ryusuke Hamaguchi, der zahlreiche wichtige Kritikerpreise gewonnen hat und einer der am meisten ausgezeichneten Filme an dieser Front ist. Wenn er gewinnt, dann wäre es der zweite internationale Film, der nach "Parasite", den Oscar in dieser Kategorie holt.

Bester Film

Beste Regie

Kenneth Branagh, "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

Jane Campion, "The Power of the Dog"

Steven Spielberg, "West Side Story"

Bester Hauptdarsteller

Beste Hauptdarstellerin

Bester Nebendarsteller

Ciarán Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA"

Jesse Plemons, "The Power of the Dog"

JK Simmons, "Being the Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog"

Beste Nebendarstellerin

Jessie Buckley, "The Lost Daughter"

Ariana DeBose, "West Side Story"

Judi Dench, "Belfast"

Kirsten Dunst, "The Power of the Dog"

Aunjanue Ellis, "King Richard"

Bester Animationsfilm

Auslands-Oscar (Best International Feature Film)

"Drive My Car“, Japan

"Flee“, Dänemark

"Die Hand Gottes“, Italien

"Lunana: A Yak in the Classroom“, Bhutan

"The Worst Person in the World“, Norwegen

