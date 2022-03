Briefing

Will Smith schlägt Chris Rock auf der Bühne: Es sollte ein Abend zur Feier der US-Filmindustrie werden. Letztlich wurde es eine Nacht der Scheinheiligkeit, weil Will Smith, der kurz darauf den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann, die Nerven verlor und Komiker Chris Rock auf der Bühne attackierte. Peter Huber über die Oscar-Nacht, die ihren Glanz binnen weniger Minuten verlor. Mehr dazu.

Der Beschützer Will Smith? Täter-Opfer-Umkehr - und Hollywood applaudiert dazu Peter Huber in seiner TV-Notiz zu dieser Oscar-Nacht, die mit Will Smiths Schlag gegen Chris Rock die Gewinner in den Schatten stellt. Mehr dazu [premium]

Erneut Brände auf AKW-Gelände Tschernobyl: In der von russischen Streitkräften besetzten Zone um die Atomruine Tschernobyl sind nach Angaben der ukrainischen Behörden neue Brände ausgebrochen. "In der Sperrzone haben große Brände begonnen, die sehr ernste Folgen haben können", schrieb die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk. Allerdings sei es wegen der russischen Truppen im Moment "unmöglich, die Brände vollständig zu kontrollieren und zu löschen". Mehr dazu in unserer Live-Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.

EU-Minister beraten über Verteilung von Flüchtlingen: Die EU-Innenminister beraten am Montag über den Umgang mit der riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine. Dabei dürfte es vor allem um die Verteilung der bisher fast vier Millionen Flüchtlinge auf die EU-Staaten gehen.

Der Flüchtlingskoordinator koordiniert nicht: Vor dem Austria Center bilden sich lange Schlangen. Nun unternimmt ausgerechnet das Innenministerium etwas dagegen, schreibt Bernadette Krassay in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Zwei Polizisten bei IS-Anschlag in Israel getötet: Die beiden Attentäter wurden bei dem Vorfall in Hadera laut Polizei erschossen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich in einer Erklärung zu dem "Kommandoangriff". Die Angreifer wurden den Sicherheitsbehörden zufolge von Spezialeinheiten getötet. Der Anschlag ereignete sich kurz vor Beginn eines Gipfeltreffens Israels mit vier arabischen Staaten und US-Beteiligung.

Was wurde aus den adaptierten Impfstoffen? Dieser Frage geht Köksal Baltaci nach. Denn diese hätten im Frühjahr bereitstehen sollen, tun sie aber nicht. Aus mehreren Gründen. Mehr dazu [premium]

Heute vor 100 Jahren: „Lenins Zustand besorgniserregend“ schreibt die Neue Freie Presse am 28. März 1921: Nach den letzten Meldungen aus Kopenhagen hat sich der Krankheitszustand Lenins derart verschlimmert, daß mit seinem baldigen Ableben zu rechnen sei. Mehr dazu [premium]