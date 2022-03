Lachen am Arbeitsplatz: So wichtig sind grinsende Gesichter

Humor has it: Jeder zweite Österreicher wünscht sich mehr Humor im Berufsleben. Gemeinsames Lachen schafft eine entspannte Atmosphäre und steigt die Resilienz.

Am Arbeitsplatz herzhaft lachen zu können, wünscht sich die Mehrheit der Österreicher. Es würde sie in gute Stimmung versetzen und das Gefühl von Stress verringern. Insgesamt geht es einem Viertel der Arbeitnehmer besser als vorher, wenn sie authentisch lachen. Nur für drei Prozent würde es keinen Unterschied machen. Dass Humor die Resilienz steigern kann, um gut und gesund durch Krisen zu kommen, bestätigt eine aktuelle Marketagent-Umfrage. Drei Viertel der Befragten gibt an, dass Humor ihnen auch während der Corona-Pandemie geholfen hat, besser mit der Situation umzugehen.

Humor verbindet auch am Arbeitsplatz

Über die Hälfte der Arbeitnehmer sieht die größten Vorteile von Humor darin, dass er Menschen einander näherbringt und man leichter auf Augenhöhe kommuniziert. Auf die Frage, in welchen Lebensbereichen die Österreicher gerne mehr lachen würden, geben die Hälfte das Berufsleben an. Danach folgt der familiäre Rahmen, die Partnerschaft und der Freundeskreis.

„Gerade in herausfordernden Zeiten steigt die Bedeutung von Humor im Business. 62 Prozent der Österreicher:innen sind der Meinung, dass durch gemeinsames Lachen eine entspannte und positive Atmosphäre entsteht. Zudem fühlt man sich danach glücklicher, entspannter und weniger gestresst.“, sagt Elmar Rodler, Geschäftsführer des Kongressspezialisten LSZ und Mitinitiator.

Auf die konkrete Frage, ob im Berufsleben mehr gelacht werden sollte, stimmt eine überwältigende Mehrheit von 93 Prozent zu. (red/esre)