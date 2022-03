Wo Innovation auf eine unternehmerische Vision trifft

Einmaliges Stipendium im Gesamtwert von 7.500 Euro für LL.M. Digital Business & Tech Law an der unternehmerischen Hochschule MCI.

Digitale Technologien bieten innovativen Unternehmen große Chancen, ihre Geschäftsideen auf den Markt zu bringen. Sei es die Integration in eine Online-Handelsplattform oder die Implementierung von Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) als akzeptiertes Zahlungsmittel – diese Neuerungen bringen nicht nur praktische, sondern vor allem auch rechtliche Fragen mit sich.

Das LL.M. Studium an der MCI baut auf einem Blended Learning Konzept auf und ermöglicht dadurch berufstätigen Entscheidungsträgern eine wirtschaftsbezogene und praxisnahe Ausbildung mit hoher zeitlicher und örtliche Flexibilität.



FÖRDERINHALT

50 % der Programmkosten

1 x Executive LL.M. Studium Digital Business & Tech Law



TERMINE

Bewerbungsschluss: 26. August 2022

Studienbeginn: 03. November 2022

Die inhaltliche Ausrichtung des Executive Master-Studiums ermöglicht eine technisch- und unternehmerisch-orientierte Spezialisierung der Rechtsexpertise. Einsatzbereiche finden sich in juristischen Berufen wie Rechtsanwaltskanzleien oder Notariaten, aber auch in Unternehmensberatungen und Consulting sowie Unternehmen in Industrie, Tourismus, Bank- und Finanzdienstleistung, IT und Internet.