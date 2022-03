Deutsche Bank feuert mehrere Manager nach Stripclub-Besuch

Topmanager der Deutschen Bank wollten einen Stripbar-Besuch als Restaurant-Rechnung absetzen. Nun wurden sie allesamt gefeuert.

Die Deutsche Bank AG hat informierten Kreisen zufolge mehrere hochrangige Banker in New York entlassen, nachdem diese zusammen in einen Stripclub gegangen waren und die Rechnung als normale Geschäftsausgaben abgerechnet hatten.

Wie zu hören ist, trennte sich die Bank von Ben Darsney, dem Chef des Bereichs Equity Capital Markets Americas, sowie dem Managing Director Ravi Raghunathan. Ebenfalls gekündigt wurden den Angaben zufolge dem Director Brandon Sun sowie dem Associate Daniel Gaona.

Die Entlassenen hatten darüber informierten Personen zufolge versucht, den Besuch im Stripclub als Kosten für einen Restaurantbesuch abzusetzen. Nachdem die Bank die Angelegenheit entdeckt hatte, sei beschlossen worden, die Banker zu entlassen.

Verstöße gegen Verhaltenskodex

Die Deutsche Bank untersuche Vorwürfe über mögliches Fehlverhalten umfassend und unvoreingenommen, erklärte ein Banksprecher per E-Mail. Verstöße gegen den Verhaltenskodex und die Unternehmensrichtlinien würden nicht geduldet und je nach Schwere der Umstände würden angemessene Maßnahmen ergriffen.

Darüber hinaus wollte sich die Bank nicht zum Thema äußern. Darsney, Raghunathan, Sun und Gaona reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Darsney arbeitete seit 2010 bei der Deutschen Bank, wie aus Daten der US-Aufsichtsbehörde Finra hervorgeht. Er wurde erst letztes Jahr befördert. Raghunathan kam 2011 zur Bank, Sun 2012 und Gaona 2015, wie die Finra-Daten ebenfalls zeigen. Alle waren in New York tätig.