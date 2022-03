Moskaus Drahtseilakt um Zahlungsausfall lässt Investoren zappeln

Bislang hat Russland alle Anleihe-Verpflichtungen bezahlt, dennoch sind viele Investoren weiterhin beunruhigt. Denn die Unternehmen kämpfen bei den Kupons mit dem Sanktions-Labyrinth.

Einige Zahlungen kamen pünktlich. Andere mehrere Tage zu spät. Immer mehr bleiben stecken in einem Netz von Finanzintermediären, die damit kämpfen, ihre Arbeit zu tun und zugleich die Sanktionen gegen Wladimir Putin und seine Verbündeten einzuhalten.

Einen Monat nach dem Einmarsch in der Ukraine wird Anlegern allmählich klar, wie schmal der Grat ist, auf dem Russland und einige seiner größten Unternehmen balancieren, um einen Zahlungsausfall zu verhindern. Einst ein Liebling der Schwellenländer-Investoren, lässt Russland ihnen nun keine andere Wahl, als auf ihr Geld zu hoffen.

“Je länger das so weitergeht, desto hässlicher wird es werden”, glaubt Lee Buchheit, ein Experte für Staatsanleihen, der Russland und Dutzende anderer Länder bei Umschuldungen beraten hat. “Putin hat die Russische Föderation diplomatisch, wirtschaftlich und sogar gesellschaftlich in den meisten Teilen der Welt zum Paria gemacht. Meinst du echt, dass ihn der Gedanke um den Schlaf bringt, dass er seine Auslandsschulden in Verruf bringt?”