Gebrüder Weiss eröffnet neuen Standort in der Türkei

Der Vorarlberger Logistiker Gebrüder Weiss weitet sein Netzwerk in der Türkei mit einem neuen Standort in Mersin im Süden des Landes aus.

Die Aktivitäten in der Hafenstadt Mersin umfassen Luft- und Seefrachtservices sowie intermodale Landtransporte. Der Standort Mersin - für Gebrüder Weiss der dritte in der Türkei nach Istanbul und Izmir - gilt als zentrale Drehscheibe für Transporte in Richtung Kaukasus, den Nahen und Mittleren Osten sowie Zentralasien, informierte das Unternehmen.

Die Türkei sei ein aufstrebender Wachstumsmarkt und mit seiner Lage am Mittelmeer ein wichtiger Umschlagspunkt für Verkehre zwischen Asien und Europa, sagte Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss. Richtung Zentralasien und China biete das Land zudem eine wichtige Gateway-Funktion auf dem sogenannten "Mittleren Korridor" der Neuen Seidenstraße. "Wir sind in den meisten Ländern entlang des mittleren Korridors mit eigenen Standorten vertreten", so Senger-Weiss. Kundenseitig stelle man eine erhöhte Nachfrage nach Transporten auf dieser Route fest.

