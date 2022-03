22.201 Corona-Neuinfektionen, 241 Intensivpatienten

In Österreich sind in den letzten 24 Stunden über 22.000 neue Fälle von Covid-19 verzeichnet worden. Die Zahl der Intensivpatienten war zuletzt Mitte Jänner auf einem ähnlich hohen Niveau.

Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 waren in den letzten zwei Tagen wieder deutlich niedriger, als in der Zeit davor. Erstmals seit über zwei Wochen liegt die Anzahl wieder unter den 30.000. In Österreich wurden seit gestern 22.201 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Diese Zahl ist deutlich niedriger, als noch vor einer Woche: 31.872 neue Fälle wurden damals gezählt. Vor fünf Tagen lag die Zahl der Neuinfektionen kurzzeitig noch über 53.000. Die Daten aus der gestrigen Zählung lagen bis zur heutigen Meldung noch nicht vor. Aufgrund von Problemen bei der Auswertung mit dem Elektronischen Meldesystem (EMS) konnten die 26.870 Neuinfektionen von Sonntag erst am heutigen Montag nachgetragen werden.

Die Zahl der Hospitalisierungen bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Während gestern 58 Spitalspatienten und -patientinnen weniger gezählt wurden, sind es bei der heutigen Zählung 118 Personen mehr. Insgesamt müssen aktuell 3259 Menschen aufgrund einer Coronavirus-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden. Vor eine Woche lag die Zahl der Hospitalisierten noch bei 3077.

27 Intensivpatienten mehr, als vor einer Woche

Auf den Intensivstationen steigt die Auslastung der Betten ebenfalls an. 241 Personen benötigen aktuell intensivmedizinische Behandlung, weil sie an einem schweren Verlauf von Covid-19 leiden. Gleich viele schwerkranke Corona-Patientinnen und -patienten hat es zuletzt Mitte Jänner gegeben. Gestern lag die Auslastung der Intensivstationen noch bei 239 Betten für Infizierte. Sie ist seit gestern um 2 und am Tag zuvor um 1 gestiegen. Vor einer Woche lagen noch 217 Corona-Kranke auf den Intensivstationen der österreichischen Spitäler.

14 weitere Menschen sind seit gestern an oder mit Covid-19 gestorben. Am gestrigen Sonntag, als das EMS keine aktuellen Daten geliefert hat, lag diese Zahl bei 27. Insgesamt sind somit seit Beginn der Coronapandemie 15.706 Personen in Österreich an den Folgen einer Infektion verstorben.

(red.)