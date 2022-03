Wie geht es weiter mit den Gratis-Coronatests?

Am Freitag soll die neue Verordnung zur Zukunft der Gratis-Coronatests in Kraft treten. Wie die Tests ab April verteilt werden sollen, ist Ländersache und steht derzeit noch nicht fest.

Nur mehr fünf kostenlose PCR-Tests und fünf kostenlose Antigentests für jeden? Spätestens am Donnerstag muss die neue Verordnung zur Distribution der Gratis-Coronatests stehen, damit sie, wie geplant, am Freitag in Kraft treten kann. Bisher gibt es noch keine konkrete Umsetzung, laut Gesundheitsministerium müssen noch letzte Abstimmungen getroffen werden. Fest steht bisher nur, dass die Bundesländer ab April nur noch fünf Antigen- und fünf PCR-Tests pro Person und Monat vom Bund bezahlt bekommen. Wie die Abwicklung der Tests in Zukunft ablaufen soll, ist Ländersache. Die Antigentests sollen Bürgerinnen und Bürger jedenfalls ab 9. April mit der E-Card in der Apotheke abholen können. Die Registrierung über die E-Card verhindert hier eine doppelte Abholung in mehreren Bundesländern.

Anders ist das bei den PCR-Tests. Hier gibt es keine Abstimmung zwischen den Ländern. Theoretisch wäre es also einer Person möglich, in den neun Bundesländern jeweils fünf PCR-Tests pro Monat zu machen. Wie ein solcher Missbrauch des Systems verhindert werden soll, ist derzeit noch nicht klar. Außerdem steht noch eine Entscheidung zu den Sonderregelungen aus. Für Personen, die etwa Angehörige im Pflegeheim besuchen wollen und dementsprechend mit fünf PCR-Tests im Monat nicht auskommen, soll es Ausnahmeregelungen geben - wie diese Ausnahmen jedoch genau aussehen sollen, wird sich wohl erst am Freitag zeigen. Ob weitere Testungen ohne Ausnahmegrund überhaupt möglich sein werden und wenn ja, wo die Kosten für zusätzliche Tests liegen, steht ebenfalls noch nicht fest.

„Wir haben den Überblick teilweise verloren"

Auch wie es mit den Teststraßen weitergehen soll, ist noch nicht klar. Nur in der Steiermark wurde bereits erklärt, dass diese abgebaut werden sollen. Gratis-PCR-Tests soll es weiterhin geben, allerdings nur noch in den Apotheken. In Niederösterreich werden wiederum die Apotheken in Zukunft keine PCR-Tests mehr anbieten. Diese sollen weiterhin über die Teststraßen abgewickelt werden. In den anderen Bundesländern gibt es noch keine Entscheidung. Aus Wien, wo das System „Alles Gurgelt“ fortgesetzt werden soll, heißt es jedenfalls, dass eine Testung von Verdachtsfällen allein über die Hotline 1450 nicht möglich sei. Das würde zwangsläufig dazu führen, dass die Hotline zusammenbricht.

Die Präsidentin der Apothekerkammer und Gecko-Mitglied Ulrike Mursch-Edlmayr steht den unterschiedlichen Regelungen in den Ländern durchaus skeptisch gegenüber. „Wir haben den Überblick teilweise verloren“, gesteht Mursch-Edlmayr im Ö1 Mittagsjournal ein. Seit Beginn der Diskussion versuche man zu garantieren, dass eine lückenlose Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit PCR- und Antigentests über Apotheken weiterhin gegeben ist. Insbesondere die Bedürfnisse von älteren Menschen, die wenig Affinität zur Technik haben, gelte es hier zu beachten.

„Unternehmerische Herausforderung der Extraklasse"

Mursch-Edlmayr geht davon aus, dass eine Umsetzung der neuen Regelungen in den Apotheken nach den Herausforderungen der letzten Monate gut funktionieren könne. Die kurzfristige Kommunikation sei jedoch eine „unternehmerische Herausforderung der Extraklasse“, insbesondere wenn es keine fixen Zusagen gäbe. Es sei insofern schwierig, räumliche und personelle Planungen zu treffen.

In ihrer Funktion als Gecko-Mitglied hält sich Mursch-Edlmayr zur neuen Regelung bedeckt. Die neue Form des Testsystems, das mit April zum Einsatz kommen soll, sei eine politische Entscheidung gewesen. Die fünf Gratis-Tests im Monat seien für bestimmte Gruppen, etwa Geflüchtete oder Personen, die ihre Angehörigen im Spital oder Pflegeheim besuchen möchten, jedenfalls bestimmt zu wenig. Man habe hier bereits Angebote belegt, um die begründeten Ausnahmefälle und deren Administration abwickeln zu können. Es gelte hier nun die Entscheidungen der Politik zu erwarten.

(red.)