Kyrill I. und Papst Franziskus planen persönliches Treffen

Noch heuer sollen Papst Franziskus auf Kyrill I. zu einem Gespräch zusammentreffen. Zuletzt tat sich wegen des Ukrainekriegs ein weiterer Spalt auf.

Die russisch-orthodoxe Kirche spricht sich für ein Treffen ihres Oberhaupts Patriarch Kyrill I. mit Papst Franziskus noch in diesem Jahr aus. Eine Begegnung werde aktuell vorbereitet und "wie ich hoffe, im Verlauf dieses Jahres stattfinden", sagte der Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchats, Metropolit Hilarion (Alfejew), laut Kathpress am Wochenende im russischen Fernsehen. "Es wird ein persönliches Treffen sein", fügte er hinzu.

Für die Beziehungen zwischen der russisch-orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche seien solche persönlichen Begegnungen sehr wichtig, so Hilarion. Einen möglichen Ort für eine Zusammenkunft nannte er nicht. In der Vergangenheit hatte er ein Treffen in Moskau ausgeschlossen.

Zuletzt war es am 16. März zu einem Videogespräch beider Kirchenoberhäupter gekommen. Dabei ging es laut Angaben des Vatikan "um den Krieg in der Ukraine" und die "Rolle der Christen und ihrer Seelsorger". Diese müssten alles tun, "damit der Frieden sich durchsetzt". Ein gemeinsames Kommuniqué der Unterredung gab es allerdings nicht.

„Sind nicht zu unseren Feinden geworden"

Kyrill I. sagte zwei Tage später vor dem Obersten Kirchenrat in Moskau, bei seinen Videotelefonaten mit Franziskus und dem anglikanischen Primas Justin Welby habe es jeweils ein "hohes Maß an Einigkeit und Verständnis" gegeben. "Und vielleicht ist der wichtigste Eindruck, den ich bekommen habe: Unsere Gesprächspartner haben sich nicht von uns distanziert, sie sind nicht zu unseren Feinden geworden", so der Patriarch.

Kritiker warfen Kyrill I. daraufhin eine Vereinnahmung des Videotelefonats mit dem Papst für eigene Zwecke vor. Der Patriarch habe die Unterhaltung mit Franziskus "in das eigene Weltbild eingepasst", sagte etwa der deutsche Theologe Johannes Oeldemann. Die Predigten Kyrills zeigten eindeutig, dass er die russische Invasion in die Ukraine unterstütze.

Franziskus hatte im Dezember 2021 gesagt, er sei bereit, Kyrill I. ein zweites Mal zu treffen. Das erste Treffen des römischen Papstes mit dem Moskauer Patriarchen fand 2016 in Havanna auf Kuba statt. Kurz vor Weihnachten hatte Franziskus mit Hilarion im Vatikan über eine mögliche zweite Zusammenkunft gesprochen.

(APA)