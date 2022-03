Credit Suisse stellt Neukundengeschäft in Russland ein

Zusätzlich wird die Geschäftstätigkeit in dem Land wie bereits zuvor angekündigt heruntergefahren.

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat das Neukundengeschäft in Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs eingestellt. Dies bestätigte am Montag eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuvor berichtete Bloomberg unter Berufung auf ein internes Schreiben der Bank über die Maßnahmen.

Neben der Einstellung des Neukundengeschäfts in Russland sei die Bank weiterhin dabei, die Geschäftstätigkeit in Russland gemäß bereits früheren angekündigten Maßnahmen herunterzufahren. Dabei würden auch Mitarbeitende bei der Verlagerung an andere Standorte unterstützt, so die Sprecherin. Auch helfe man Kunden dabei, ihr Engagement in Russland zurückzufahren.

(APA)