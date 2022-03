Das Vorurteil der Jungen, die zu anspruchsvoll seien

(c) Peter Kufner

Der Fachkräftemangel ist lösbar, junge Menschen wollen arbeiten. Arbeitgeber sollten nur ein paar Dinge beachten.

Junge Menschen sind zu verwöhnt. Sie wollen nichts mehr leisten, ihr Traumjob ist „Influencer“. Das beklagen Arbeitgeber oft und suchen händeringend Nachwuchs; in der Gastronomie, im Handwerk, in der Industrie oder in der Pflege. Manche sehen die einzige Lösung darin, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen.

In der Zeitung lesen wir fast täglich von diesem „Fachkräftemangel“. Unbestritten ist, dass es vielen Betrieben schwerfällt, junge Arbeitskräfte zu finden und sie zu halten. Für die Klimawende oder den steigenden Bedarf in der Pflege sind engagierte junge Menschen gefragt. Die spürbaren Auswirkungen des demografischen Wandels machen es dringend notwendig, heute zu handeln. Viel wird geredet, aber wird das Richtige getan?