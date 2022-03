Der Moment, der die Oscar-Verleihung 2022 bestimmte: Will Smith tritt wütend auf die Bühne und schlägt Chris Rock ins Gesicht.

Will Smith schlägt Chris Rock auf der Bühne, bekommt kurz darauf einen Oscar – und Hollywood ist um seine Ehrenrettung bemüht. Was sagt das über das Verhältnis der Filmindustrie zu Gewalt und toxischer Männlichkeit aus?

„Da kann einem schon einmal die Hand ausrutschen." „Der hat aber auch ordentlich gerüttelt am Watschenbaum." „So sind Burschen halt." Man kennt die Sprüche, die gerne bemüht werden, um gewalttätiges Verhalten zu verharmlosen. Sehr ähnlich klang auch vieles, was aus Hollywood zu hören war nach dem Ereignis, das die Oscar-Verleihung 2022 bestimmt hat wie kein anderes: Der Schauspieler Will Smith stürmte auf die Bühne und schlug den Komiker Chris Rock ins Gesicht, nachdem dieser einen geschmacklosen Witz über Smiths Frau Jada Pinkett-Smith gemacht hatte. Ein unentschuldbarer Lapsus? Ein Moment der Menschlichkeit? Gar die ehrenhafte Geste eines treuen Mannes?