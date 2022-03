Ein Yogi auf motorisierter Mission

Der 64-jährige Yogi Sadhguru fährt mit seinem Motorrad 30.000 Kilometer rund um die Welt, um unsere Böden zu retten.

Manche Menschen fragen sich, warum Sie in der Sache statt mit dem Motorrad nicht lieber mit dem Fahrrad um die Welt fahren?“, heißt es vonseiten einer anwesenden Journalistin. „Wollen die mich umbringen?“, entgegnet Jagadish Vasudev scherzhaft. Vergangene Woche ist der 64-jährige indische Motorradenthusiast und Yogi – als solcher besser bekannt als Sadhguru – in London auf eine Reise aufgebrochen, die ihn in 100 Tagen und nach 30.000 Kilometern Strecke bis nach Indien führen soll. Ziel des Unterfangens ist es, Bewusstsein für eine Ressource zu schaffen, die in seinen Augen vielerorts zu wenig Beachtung findet: unsere Böden.

Mit der Ansicht steht Vasudev bei Weitem nicht allein da, zahlreiche Non-Profit- und Umweltschutzorganisationen machen auf die Gefahren für Biodiversität und zukünftige Lebensmittelproduktion aufmerksam, die etwa durch den exzessiven Einsatz von Chemikalien in konventioneller Landwirtschaft, pflanzlichen Monokulturen und Flächenversiegelung entstehen. Die Mikroorganismen in den Böden sterben ab und können nicht länger Kohlendioxid binden, das stattdessen in die Atmosphäre entweicht. Gleichzeitig kommt es zur Erosion der Böden, in trockenen Gebieten zur Desertifikation. Schwere Bodenschäden, die in wenigen Jahrzehnten durch intensive landwirtschaftliche Nutzung entstanden sind, ließen sich laut Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) selbst in mehreren menschlichen Lebensspannen nicht umkehren.

Die nächste Generation

Auf diese Umstände will die von Jagadish Vasudev ins Leben gerufene Initiative „Conscious Planet – Save Soil“ aufmerksam machen und arbeitet dafür mit den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum zusammen. Neben der Motorradreise wird es Veranstaltungen mit Expertinnen und Prominenten geben, es werden Konzerte organisiert und zeitgleich läuft online eine Influencerkampagne an.

Vasudevs Motorradreise führte ihn in den ersten sieben Tagen bereits durch fünf Länder, am Montag legte er einen Zwischenstopp in Wien ein, wo er in dunkler Sonnenbrille, weißem, bärtigem Kranz ums Gesicht und knalligem Kampagnen-T-Shirt einer kleinen interessierten Menschentraube vor der indischen Botschaft am Wiener Kärntner Ring begegnete. Hier fand auch der Pressetermin statt, am Abend sollte Yogi Sadhguru in der Wiener Messe vor mehr als tausend Menschen sprechen.

„Wir wollen möglichst viele und besonders junge Menschen erreichen, denn es ist ihre Generation, die betroffen sein wird. Es geht weder um mich, noch um meine Organisation: Wir wollen einfach erreichen, dass die Qualität unserer Böden in den nächsten Monaten in aller Munde ist und Entscheidungstragende einen Anreiz zum Handeln erhalten“, so Vasudev. Wie das jede Regierung konkret für sich lösen soll, wolle er den einzelnen Nationen nicht vorschreiben. Das käme sowohl auf die wirtschaftliche Kapazität als auch die örtlichen landwirtschaftlichen Beschaffenheiten an.

Bekanntheit hat der Yogi aus dem Süden Indiens auch mit der von ihm gegründeten Isha Foundation erlangt, die umfangreiche Yogaausbildungen anbietet und sich großteils auf die Hilfe von Freiwilligen stützt. Außerdem hat er Bücher wie „Inner Engineering: A Yogi's Guide to Joy“ veröffentlicht, welches es auf die Bestsellerliste der „New York Times“ geschafft hat. Er setzt sich mit seinen Organisationen regelmäßig für Umweltschutzthemen ein und arbeitete mit allerhand Prominenz wie Matthew McConaughey, Paris Hilton, Mike Tyson oder Will Smith. Auf Kritik zu seiner Person reagiert der Yogi eher defensiv. Sie käme meistens von Personen, die selbst mit ihrem Leben nichts anfingen und bequem vom eigenen Sofa aus richteten.