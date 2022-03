22.830 Corona-Neuinfektionen, 3333 Spitalspatienten

Während die Zahl der Corona-Neuinfektionen den dritten Tag in Folge unter 30.000 bleibt, steigt die Anzahl der Hospitalisierungen weiter. 192 Coronapatienten wurden seit vorgestern neu aufgenommen.

Seit gestern sind in Österreich über 22.000 Neuinfektionen verzeichnet worden. Das ist der niedrigste Dienstagswert seit Ende Februar. Vor einer Woche wurden noch 34.340 neue Fälle gemeldet. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen am heutigen Dienstag den dritten Tag in Folge unter den 30.000. Vor nicht weniger als sechs Tagen lag sie jedoch noch bei 53.071.

Einen Anstieg gab es erneut bei der Anzahl der Hospitalisierungen. 74 Coronapatientinnen und -patienten kamen in Österreichs Spitälern neu hinzu. Gestern waren es sogar 118 Neuaufnahmen. Die Zahl der hospitalisierten Corona-Kranken steigt somit auf 3333. So hoch war die Auslastung zuletzt Anfang Dezember des letzten Jahres.

Intensivstationen weiterhin an Auslastungsgrenze

Ein leichter Rückgang wurde auf den Intensivstationen gemeldet. Drei Patienten weniger werden dort seit gestern betreut. Damit benötigen derzeit 238 Menschen aufgrund einer Coronaerkrankung intensivmedizinische Behandlung. Die Auslastung der Intensivstationen stieg über die letzten Wochen laufend an. Vor zwei Wochen sind noch 219 Coronapatientinnen und -patienten auf Intensivstationen gelegen. Zuvor war die Anzahl der belegten Betten seit Mitte Jänner konstant unter 200 geblieben.

58 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind in den vergangenen 24 Stunden gestorben. 15.764 Personen sind somit seit Beginn der Coronapandemie in Österreich an oder mit Covid-19 verstorben.

Näheres in Kürze.

(red.)