Drei Verletzte nach Unfall auf Wiener Höhenstraße

Ein 20-jähriger Lenker gab an, er hätte einem plötzlich driftenden schwarzen BMW ausweichen müssen. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ein schwarzer BMW, der plötzlich gedriftet haben soll, soll in der Nacht auf den heutigen Dienstag, gegen 1.15 Uhr, der Grund für einen Verkehrsunfall auf der Höhenstraße in Wien-Döbling mit drei Verletzen gewesen sein - den Schilderungen eines 20-jährigen Pkw-Lenkers zufolge. Er hätte dem schwarzen Auto ausweichen müssen und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dieses überschlug sich und blieb am Dach liegen, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Zu dem schwarzen Pkw konnten die Beteiligten keine genaueren Angaben machen, der Lenker soll Fahrerflucht begangen haben, hieß es weiters. Wie sich der Unfall konkret zugetragen hat, klären nun die Sachverständigen, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Das Unfallauto habe keinen Kontakt mit dem schwarzen Auto gehabt.

Der Lenker und die beiden Mitfahrer (18 und 19 Jahre alt) erlitten bei dem Unfall Prellungen und Abschürfungen. Rettungssanitäter brachten den 20-jährigen Lenker in ein Spital, die beiden anderen wurden an Ort und Stelle versorgt. Der auf dem Dach liegende Pkw wurde von der Berufsfeuerwehr aufgerichtet und von der Fahrbahn entfernt.

