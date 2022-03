KSV1870 erhöht Beteiligung an Start-up FINcredible

Mehrheitsrechte mit 58,6 Prozent gesichert. Wiener FINcredible soll

dadurch auf internationalen Expansionskurs geschickt werden

Der Gläubigerschutzverband KSV1870 hat seine Beteiligung bei dem Wiener Start-up FINcredible, das sich auf Bonitätsprüfungen spezialisiert hat, auf 58,6 Prozent erhöht. Damit hat sich der Verband die Mehrheitsrechte im Start-up gesichert. KSV1870-Vertriebsfüher Michael Pavlik übernimmt zusätzlich den Posten als dritter Geschäftsführer bei FINcredible. Mit der höheren Beteiligung soll die internationale Expansion des Start-ups vorangetrieben werden.

FINcredible ist ein Spin-off von Wissenschaftern der Wirtschaftsuniversität Wien und bietet Echtzeit-Bonitätsabfragen an. Auf Basis von tagesaktuellen, verifizierten Bankkontodaten sollen FINcredible-Kunden rund um die Uhr Bonitäts- und Identitätsprüfungen erstellen können. Der Prozess sei dabei "zu 100 Prozent" konform mit der Datenschutzgrundverordnung, und der Schutz der Privatsphäre der abgefragten Person habe oberste Priorität, hieß es in einer Aussendung des KSV1870 am Dienstag.

"Die Branche für Kreditauskunfteien ist international stark im Wandel und wird durch regulatorische Maßnahmen sowie neue Geschäftsmodelle geprägt. Die in Zukunft noch engere Zusammenarbeit mit dem KSV1870 gibt uns die Chance, in einem innovativen und auf Schnelligkeit fokussierten Umfeld als Vorreiter zu agieren", so FINcredible-Cofounder Christian Ochs laut Aussendung.

