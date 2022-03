Tortec musste niemals Kurzarbeit anmelden

Umsatz ab 10 Mio. Euro. Der Brandschutzexperte hatte auch trotz Pandemie stets Produktionsbedarf.

Die Tortec Brandschutztor GmbH gehört zur Hörmann-Gruppe und ist der führende österreichische Feuerschutz- und Türproduzent mit Hauptsitz in Wolfsegg am Hausruck. Weiter gibt es drei Niederlassungen - in Wien, Graz und Innsbruck. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen rund 65 Millionen Euro – trotz Coronapandemie ein leichtes Umsatzplus. „Mit dem Ausbruch von Covid-19 und der folgenden Pandemie wurden wir als Unternehmen im Februar 2020 vor neue Herausforderungen im Bereich der Materialversorgung gestellt“, erinnert sich CEO Martin Biehl zurück. „Einige unserer größeren Lieferanten kamen in Lieferschwierigkeiten bei Komponenten oder Teilkomponenten, die zum Teil in Fernost produziert werden. In Teilbereichen mussten wir daher Materialkompensationen durchführen und auf Alternativkomponenten ausweichen, um die Liefertreue für unsere Kunden sicherzustellen.“



Wie viele andere Unternehmen musste man sich bei Ausbruch der Pandemie erst einmal um die Sicherheit und Hygienekonzepte im Unternehmen und um die vorbereitenden Maßnahmen des Unternehmens auf eine gegebenenfalls bevorstehende Kurzarbeit kümmern. Mit dem ersten Lockdown und dem vorübergehenden Stopp auf den Baustellen war man gezwungen, die Montagen einzustellen. „Da die Tortec nicht nur auf den österreichischen Markt, sondern auch in Europa und international ausliefert, konnten wir einige Länder, wie zum Beispiel Italien oder Frankreich, zeitweise nicht beliefern“, sagt Biehl. „Waren konnten somit nicht verladen und ausgeliefert werden. Lagerbestände erhöhten sich.“

Das Wolfsegger Unternehmen bedient unterschiedliche Produktbereiche im Brandschutz (z. B. Stahl- und Edelstahltüren, Stahl- und Edelstahl-Feuerschutzschiebetore) und liefert in verschiedene europäische Länder. Daher gab es einen permanenten Bedarf während der Pandemie, Produkte weiterhin fristgerecht auszuliefern.



Tortec produziert seit 2019 als weiteres Standbein Feuerschutz-Vorhänge mit europäischen Zulassungen. „Durch neue und innovative Produkte im Feuerschutzbereich stärken wir somit weiter unseren Standort in Oberösterreich“, sagt Biehl und ist stolz, dass im Pandemiejahr 2020 keine Kurzarbeit angemeldet werden musste.