FN Neuhofer mit 96 Prozent Export

(c) FN Neuhofer

Die Holz-Unternehmerfamilie Neuhofer aus Zell am See setzt auf Innovationskraft.

International. Die Innovationskraft, Flexibilität und Kundenorientierung sichert das weitere erfolgreiche Wachstum des Familienunternehmens FN Neuhofer ab.

Die Neuhofer Holz GmbH aus dem Hausruckviertel blickt auf eine beeindruckende Historie zurück. Begonnen hat es mit einer kleinen Mühle und einem Sägewerk in Zell am Moos vor 370 Jahren. Im Jahre 1650 wurde das Unternehmen noch unter dem damaligen Namen Sagramühl gegründet. Heute gehört FN Neuhofer als anerkannter Leisten- und Zubehörlieferant für Boden/Wand/Decke zur internationalen Branchenspitze und wird in zehnter Generation von Franz Neuhofer geführt. Auch die elfte Generation ist bereits tatkräftig im Unternehmen involviert.



Nach einem bereits erfolgreichen Jahr 2019 mit einem Umsatz von 65,8 Millionen Euro und einem Wachstum zum Vorjahr von zehn Prozent konnte dieses zweistellige Wachstum auch 2020 fortgesetzt werden. Der Umsatz belief sich auf 74 Millionen Euro. „Dieser Trend soll anhalten – den Plan für dieses Jahr werden wir mit rund 90 Millionen Euro erfüllen“, verrät der Eigentümer.



2020 feierte das Unternehmen auch 370-Jahr-Jubiläum. „Als Familienunternehmen mit jahrhundertelanger Tradition steht das generationsübergreifende Denken und nachhaltige Arbeiten im Vordergrund. Ich bin froh, dass meine Eltern auch heute noch fast täglich maßgeblich im Unternehmen mithelfen und strategisch Sparring-Partner und Ratgeber sind“, sagt Franz Neuhofer. Als Erfolgsfaktor bezeichnet er auch sein Team aus langjährigen, aber auch vielen jungen motivierten Mitarbeitern.

Hohe Exportquote

Die Exportrate von FN Neuhofer liegt bei 96 Prozent und die Produkte werden in rund 70 Länder weltweit verkauft. „Corona war – aus wirtschaftlicher Sicht – keine Krise, da die Nachfrage in der Branche dadurch massiv angestiegen ist“, sagt Neuhofer. „Aktuell herausfordernd ist derzeit auch für uns die angespannte Situation auf dem internationalen Rohstoffmarkt. Speziell beim MDF (Holzwerkstoff), einem unserer Hauptrohstoffe, stiegen die Einkaufspreise um ein Vielfaches, und wir hoffen auf eine baldige Stabilisierung.“ Gleichzeitig baut FN Neuhofer seine Teams im Außendienst weiter aus, um neue Märkte zu erschließen und sich dadurch geografisch noch breiter aufstellen zu können.

Digitaldruck-Revolution

FN Neuhofer ist auch für seine Innovationskraft bekannt. 2020 war die Einführung der Digitaldrucktechnologie „FN Digiprint“ die größte Innovation. Der Eigentümer erklärt: „Hier wurde in jahrelanger Tüftelei zusammen mit einem Maschinenhersteller eine für FN Neuhofer individuelle Digitaldruckanlage entwickelt, die es so auf dem Markt nicht gibt. Wir waren 2010 der erste Leistenhersteller, der dieses Verfahren grundsätzlich anbieten konnte. Zwischenzeitlich wurde dieses selbstverständlich weiter ausgebaut und zusätzliche Druckanlagen wurden angeschafft.“ Mit „FN Digiprint“ können Leisten, Bodenprofile, Türrahmenleisten sowie Ecken dekorgleich zum Boden hergestellt werden. Aber auch der individuelle Druck von Firmenlogos usw. ist möglich.