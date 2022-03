Der Bürger sollte nicht Bittsteller sein

Warum das „Energie-Entlastungspaket“ der Regierung nicht viel mehr als ein populistischer Schnellschuss ist.

Die Politik inszeniert sich gern selbst, ist ja irgendwie auch Teil des Jobs. In Krisenzeiten muss es zudem oft schnell gehen – die Folge sind häufig oberflächliche Schnellschüsse, medial (zumindest fürs Erste) gut verkaufbar, strukturell aber selten sinnvoll.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Das jüngste Beispiel für den populistischen Reflex der Regierenden, sich als Retter in der Not zu präsentieren, war die Inszenierung des „Entlastungspakets“ aufgrund der Energiepreis-Explosion. So wie fast jedes Jahr „unsere armen Pensionisten“ in den Genuss außertourlicher Regierungsunterstützung kommen, so waren nun u. a. die Pendler an der Reihe. Prinzipiell spricht nichts dagegen, etwas zu tun, um die exorbitanten Preissteigerungen im Energiebereich abzufedern – doch neben der Frage, ob das Pendlerpauschale in der derzeitigen Form überhaupt noch zeitgemäß ist, muss schon angemerkt werden: Was bringt es, den Pendler zu unterstützen, wenn das Unternehmen, in das er pendelt, die Arbeit einstellen muss?