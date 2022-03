Sonnenkönige und Hofnarren

Was waren das für Zeiten, als Gerhard Schröder im Kanzleramt in Berlin Hof hielt.

Der Kanzler lud sich eine Herrenrunde ins Haus, diskutierte mit Günter Grass über die Weltläufte und räsonierte mit den Malerfürsten Georg Baselitz und Markus Lüpertz bei einem edlen italienischen Roten und einer Cohiba über die Postmoderne. Schröders feiner Salon sozusagen. Alles passé. Vom Altkanzler, der sich in den Schmollwinkel zurückzog, will plötzlich keiner mehr etwas wissen. Selbst Parteifreunden ist Putins Buddy nur noch peinlich – zum „Fremdschämen“, wie es SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach formulierte. Eine Persona non grata.

Olaf Scholz knüpfte indessen an die Tradition an und organisierte unter dem Motto „Kultur im Kanzleramt“ einen Abend, zu dem er Literaten wie die Auslandsösterreicher Eva Menasse und Daniel Kehlmann bat. Unter einer Kanzlerin Pamela Rendi-Wagner wären sie wohl auch in Wien wieder en vogue – anders als bei weniger kulturaffinen Regierungschefs der vergangenen Jahre.

Am Ballhausplatz scharte einst „Sonnenkönig“ Bruno Kreisky Künstler um sich. Manfred Deix animierte dies zu einer Karikatur über schriftstellerische Ministranten, die das Weihrauchfass schwingen. Thomas Bernhard hatte dafür nur beißenden Spott übrig. Er spielte lieber den Hofnarren für den Landadel. (vier)

