Koexistenz statt Völkerhass

Es gibt zwei Arten des salonfähigen Rassismus: den Antiamerikanismus und die Russophobie.

Donald Trump, der die USA wieder groß machen wollte, war eine Lieblingszielscheibe des Antiamerikanismus. Mit seiner Abwahl ist diese Angriffsfläche verloren gegangen. Spätestens seit Joseph Bidens Niederlage in Afghanistan und der unfreiwilligen Bewaffnung der Taliban werden die USA nicht mehr als bedrohliche Macht wahrgenommen.

Wladimir Putin mit seinem Krieg hat die Rolle des Weltdämons übernommen. Man stelle sich allerdings vor, Nato-Raketen stehen in der Ukraine, jemand wie Trump wird in den USA wieder Präsident und die Russen glauben den westlichen Medien, dass in Washington ein Irrer an die Macht gekommen ist. Was dann?