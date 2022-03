Song Contest: Startnummer 13 für Österreich

LUM!X und Pia Maria starten mit der Nummer 13. Ein schlechtes Omen? Nicht in der Vergangenheit.

Beim Eurovision Song Contest in Turin treten LUM!X und Pia Maria im ersten Halbfinale am 10. Mai an - und zwar mit der Startnummer 13. Das wurde heute bekannt. Die 13 wird gerne gemieden, doch beim Song Contest erwies sich die Zahl als kein schlechtes Sprungbrett: Cesar Sampson startete in Lissabon 2018 in seinem Halbfinale auf Platz 13 - und landete schließlich auf Rang drei der Gesamtwertung.

Die beiden Teenager LUM!X und Pia Maria performen die eingängige und temporeiche Dancepop-Nummer "Halo“. Auf Youtube kommt sie auf etwas mehr als 1,2 Millionen Aufrufe. Im aktuellen Ranking der Wettanbieter liegen sie auf Platz 23. Unangefochten der Spitze: die Ukraine. Das Kalush Orchestra, das mit der Folklore-Hip-Hop-Nummer "Stefania" antritt, dürfte den Liederwettbewerb heuer als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gewinnen. Auf Youtube wurde der Beitrag mehr als 1,8 Millionen Mal aufgerufen. Dahinter auf Platz zwei liegen bei den Buchmachern die italienischen Teilnehmer Mahmood & Blanco mit ihrem epischen Liebeslied "Brividi“. Das Musikvideo zum Song kommt auf 46 Millionen Aufrufe auf Youtube.

Die beiden Halbfinals im Pala Alpitour der italienischen Industriemetropole Turin sind für den 10. und 12. Mai programmiert, das Große Finale wird am 14. Mai über die Bühne gehen. Als Moderatoren fungieren neben dem italienischen TV-Moderator Alessandro Cattelan die beiden Popstars Mika und Laura Pausini.

