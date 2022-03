Wenn Vučić und Orban aus dem Zug winken - dort aber niemand ist

Orbán und Vučić eröffneten den Streckenabschnitt zwischen Belgrad und Novi Sad am 20. März.

Gewohnheit oder Überheblichkeit? Ein Video des serbischen Präsidenten und des ungarischen Ministerpräsidenten zeigt beide winkend bei einer Bahnlinieneröffnung im fahrenden Zug - doch draußen ist niemand zu sehen.

Zwei Staatschefs eröffnen eine Bahnlinie. Soweit, so ungewöhnlich. Doch das Video, das sich rasch von diesem Ereignis im Internet verbreitete, sorgte für einige Reaktionen: von humorvollen Verballhornungen bis Häme.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić und der ungarische Premierminister Viktor Orbán saßen am 20. März im Zug zwischen Budapest und Belgrad, die Verbindung wurde eröffnet. Wenige Tage bevor in beiden Ländern übrigens am Sonntag ein neues Parlament gewählt wird.

Das nun viral gegangenen Video aus dem Inneren des Zuges zeigt die beiden Staatslenker beim fleißigen Winken aus dem Zug. Sie sitzen und winken professionell. Doch man fragt sich, wem sie zuwinken. Vor allem Vučić winkt begeistert, man gewinnt den Eindruck, Orbán scheint ebenso irritiert. Denn auf den Bahnsteigen bzw. in der Umgebung des vorbeifahrenden Zuges sind keine Menschen zu sehen.

(Red.)