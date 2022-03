"Der imperiale Keim steckt auch in liberalen Russen"

Krieg in der Ukraine

„Wir wollten Freundschaft mit dem Westen, aber man behandelte uns wie eine Kolonie“, denken viele Russen. Plakat in Sankt Petersburg mit dem Kriegssymbol „Z“ und den Aufschriften „Wir sind stolz auf Russland“ und "Wir schämen uns nicht".

Die russische Autorin Alissa Ganijewa erzählt, wie der Krieg jetzt die kollektive russische Psyche erschüttert: Über Umdenker, Verleugner und eine riesige Provinz-Parallelwelt.

Zwei Wochen waren Sie nach Kriegsausbruch noch in Russland, bevor Sie nach Tallinn geflohen sind. Wie ist es Ihnen in diesen Tagen ergangen?

Bei Kriegsausbruch war ich mit Corona im Bett, nur mein Mann konnte zu den Protesten gehen, das war furchtbar. Der innere Druck ist so groß, irgend etwas zu tun, auch wenn es sinnlos ist und nur einen selbst gefährdet. Aber da waren diese Schuldgefühle, die Scham. Mein Hauptgedanke war: Ich habe nicht genug getan.



In den Jahren davor wurden Sie immer wieder auf Demos festgenommen . . .

Aber jetzt gibt es bis zu 15 Jahren Haft für Protest, da kann das eigene Leben einem total zerbrechen, und das ohne jede Wirkung. Auch fast alle meine Postings konnten ein Haftgrund sein, zugleich habe ich es nicht über mich gebracht, sie zu löschen. Aus einer kleinen kritischen Telegram-Chatgruppe, in der ich war, wurden Frauen verhaftet, weil sie Blumen auf ukrainische Denkmäler gelegt haben, und in der Haft werden die Telefone durchsucht. Kurz, ich wusste: Sie finden dich. Das ist nervlich schlimmer, als schon verhaftet zu sein.



Hat also das neue Zensur-Gesetz den Ausschlag für Ihre Flucht gegeben?

Da waren auch Gerüchte einer totalen Mobilmachung. Freunde meines Mannes sind Hals über Kopf geflohen, irgendwohin, nach Ägypten oder sonstwohin, wo das Leben leistbar ist. Mein Mann ist Aktivist für Minderheitensprachen, er hat Poster gegen den Krieg in Minderheitensprachen gemacht, die Frau, die sie gestaltet hat, ist schon in Haft. Außerdem hat er für die UNO ehrenamtlich am Telefon für ukrainische Flüchtlinge gedolmetscht. Nach einem neuen Gesetz kann aber ein Russe, wenn er einem Bürger eines anderen Landes hilft, wegen Staatsverrat bis zu 20 Jahre Haft bekommen.



Was glauben Sie, wie der Krieg auf die kollektive russische Psyche wirkt?

Die Folgen für Russland werden noch schlimmer sein als für die Ukraine. Die Gesellschaft hier ist absolut zertrümmert.