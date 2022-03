Wasserleiche im Neusiedler See gefunden

Die Polizei hat eine Obduktion angeordnet. Beim Toten dürfte es sich um einen 71-jährigen Wiener handeln. Die Todesursache war vorerst unklar.

Im Neusiedler See ist am Dienstag bei Rust eine Wasserleiche gefunden worden. Es dürfte sich laut Polizei um einen 71-jährigen Wiener handeln. Die Todesursache war am Dienstagnachmittag noch unklar, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland einen Bericht der "Kronen Zeitung". Auch ob Fremdverschulden vorliegt, muss erst geklärt werden. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Die Leiche des 71-Jährigen war kurz vor Mittag im Neusiedler See treibend entdeckt worden. Die Polizei geht vorerst davon aus, dass der Mann erst kürzlich - am Montag oder am heutigen Dienstag - gestorben ist.

(APA)