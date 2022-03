Blumen vor dem Haus in Montreux in der Westschweiz, wo sich das Drama ereignete.

Die Ermittlungen der Schweizer Polizei in Montreux ergaben vorerst: Die Familie soll seit Beginn der Pandemie sehr an Verschwörungstheorien interessiert gewesen.

Nach dem Drama von Montreux mit vier Toten und einem Verletzten gehen die Ermittler und die Staatsanwaltschaft von einem kollektiven Suizid aus. Die fünf Mitglieder einer Familie sprangen nacheinander in einem Zeitraum von fünf Minuten aus der Wohnung in die Tiefe.

Es habe keinerlei Vorzeichen für eine solche Tat gegeben, teilte die Kantonspolizei Waadt am Dienstag nach fünftägigen Ermittlungen mit. Diese hätten gezeigt, dass die Familie seit Beginn der Pandemie sehr an Verschwörungstheorien und Survival-Thesen interessiert gewesen sei. "Aber es gibt keine Spur, die uns in zu einem sektenhaften Milieu führt", sagte Polizeisprecher Jean-Christophe Sauterel.

Die Familie verfügte laut Polizeiangaben über einen beeindruckenden Vorrat an Lebensmitteln aller Art, der sehr gut organisiert gewesen war. Der Vorrat nahm mehrere Räume der Wohnung ein und hätte es der Familie ermöglichen sollen, eine große Krise zu bewältigen.

Suizid-Prävention Es gibt eine Reihe an Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA/sda)