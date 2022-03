Wird es eine milde oder eine düstere Rezession?

Die kurze Atempause an den Finanzmärkten nach der Ankündigung Russlands, die Operationen in Kiew zu reduzieren, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Rezessionsgefahr noch nicht gebannt ist, meint Oanda-Analyst Jeffrey Halley.

Kaum hatte Russland bei den Verhandlungen mit der Ukraine in der Türkei angekündigt, die Operationen im Norden der Ukraine, vor allem in Kiew, zu „reduzieren“, sprangen die internationalen Finanzmärkte an. Jeffrey Halley, Marktanalyst bei OANDA, spricht von einer „Erleichterungsrallye“. „Die europäischen Aktien zogen kräftig an, Öl und Gold fielen und der US-Dollar ebenfalls“, resümierte er. Dass es sich dabei vor allem um Worte gehandelt hat, und von einem Waffenstillstand keine Rede sein konnte, tat der Euphorie an den Märkten keinen Abbruch. Niemand wollte den „Peak Ukraine“ versäumen, also den Wendepunkt im Ukraine-Krieg.

Tatsächlich rechnet Halley damit, dass dieser Optimismus an den Börsen zumindest diese Woche noch anhalten könnte. Wie wenig fundiert dieser ist, zeige aber ein Blick auf die Energiemärkte. „Die Tatsache, dass sich eigentlich nichts geändert hat, ist zwar an den Aktienmärkten verloren gegangen, nicht aber an den Energiemärkten. Es ist unwahrscheinlich, dass die OPEC+ heute irgendwelche Überraschungen in Bezug auf die Produktion bieten wird“, schreibt er in seiner Marktanalyse. Zudem sorgt das russische Ultimatum an „unfreundliche Nationen“ für Spannung. Russland verlangt bekanntlich, dass diese Erdgab ab 1. April in Rubel bezahlen. Von den G7-Staaten kam zuletzt bereits ein klares Nein.