Künstlerin Yevgenia Isayeva protestiert „blutig“ in Russland

Eine russische Künstlerin hat in St. Petersburg gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. In weißen Gewändern, übergossen mit Kunstblut.

Die Künstlerin Yevgenia Isayeva hat am Sonntag alleine auf der Treppe der Stadtduma, einem russischen Regionalparlament in St. Petersburg, protestiert. Sie trug ein weißes Kleid und war von oben bis unten mit Kunstblut übergossen. Dabei wiederholte sie ununterbrochen die Worte „Mein Herz blutet“. Vor ihr lag ein Banner mit dem Antikriegsappell, das Blutvergießen in der Ukraine nicht zu unterstützen. Nur kurze Zeit später wurde sie von der Polizei abgeführt, immer noch die drei Worte rufend. Ob ihr eine Strafe droht, ist bisher nicht bekannt. Sich öffentlich gegen den Krieg zu äußern, ist in Russland jedenfalls verboten.

Zuvor hatte die Journalistin Marina Owssjannikowa im nationalen Fernsehen gegen Putins Regime protestiert. Sie hatte ein Plakat mit den Worten „Stoppt den Krieg“ in die Kamera gehalten. In einem ersten Verfahren wurde sie zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel verurteilt, nun steht sie erneut vor Gericht.

(evdin)