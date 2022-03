34.743 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz unter 2500

Heute werden 34.743 neue Ansteckungen gemeldet. Die Inzidenz sinkt auf 2446,2. Auch in den Spitälern wird ein leichter Rückgang verzeichnet, auf den Intensivstationen kommen hingegen sieben Schwerkranke hinzu.

Die Omikron-Welle flacht langsam ab, der Abwärtstrend bei den Infektionszahlen setzt sich fort. Die Ministerien melden heute 34.743 Neuinfektionen in Österreich. Das sind zwar deutlich mehr als am Vortag (22.830), am Mittwoch vor einer Woche waren es jedoch noch 53.071. Der Schnitt der vergangenen sieben Tage sinkt damit auf 31.381. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner fällt auf 2446,2.

In den Spitälern werden aktuell 3301 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt. Das sind um 32 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen sind sieben Schwerkranke hinzugekommen. Insgesamt werden 245 Infizierte intensivmedizinisch behandelt.

Seit gestern sind 48 Menschen verstorben. Innerhalb der vergangenen Woche sind 282 Infizierte gestorben. Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren gab es 15.812 Todesopfer zu beklagen.

Weitere Informationen in Kürze.

(red.)