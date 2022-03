Starkes Industrieland zieht viele mit

Oberösterreich wird von vielen Industriebetrieben weit über die Landesgrenzen hinaus repräsentiert. Im ALC-Bewerb spielen die Leitbetriebe eine große Rolle.

Austria's Leading Companies, das ist die Leistungsschau der heimischen Wirtschaft. Gekürt wurden zum 23. Mal die besten Betriebe von Oberösterreich. Was diese Leading Companies auszeichnet, ist der nachhaltige Erfolg – objektiv und transparent in einem umfassenden Faktencheck, der auch einen fairen branchenübergreifenden Vergleich ermöglicht.



In diesem bestens erprobten ALC-Bewertungsmodell werden zwölf Leistungskennzahlen über einen Zeitraum von drei Jahren analysiert und berechnet. Alle KPI werden getrennt ausgewertet und fließen gewichtet und addiert in die Wertung. Sieger ist, wer die geringsten Punktezahl aufweist.