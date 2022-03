Büros und Serviced Apartments statt Tlapa-Modehaus

Die Errichtung des gemischt genutzten Geschäftshauses in der Favoritenstraße im 10. Wiener Bezirk schreitet voran.

Einzelhandeslflächen, Büros und rund 130 Serviced Apartments statt Modehaus: In der Favoritenstraße 73-75, dem ehemaligen Standort des Traditionshauses Tlapa, wird an einem neuen gemischt genutzten Haus gebaut. Am Mittwoch gab die für die Vermittlung der Transaktion zuständige EHL Immobilien bekannt, dass der offene Immobilienfonds LLB Semper Real Estate die Neuentwicklung erworben hat. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragspartner Stillschweigen vereinbart. Entwickler und Verkäufer des Baus im 10. Wiener Bezirk mit einer Nutzfläche von 11.560 m2 ist die Vermehrt Gruppe. Das Gebäude verfügt über acht oberirdische Geschoße und zwei Tiefgeschoße, unter anderem bezieht die Geschäftsstelle des Favoritner Arbeitsmarktservice die Büroräume. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2024 vorgesehen. (red.)